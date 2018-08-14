На Кубе началось общественное обсуждение проекта новой конституции

Жители Кубы в понедельник приступили к обсуждению проекта новой конституции страны. На протяжении трех месяцев положения документа будут рассматриваться на собраниях по месту жительства, работы и учебы, передаёт ТАСС.

Власти обещают учесть все без исключения замечания, высказанные в ходе собраний. Примечательно, что к обсуждению будут допущены около 1,4 млн кубинцев, проживающих за границей. С сентября они смогут оставлять комментарии на специальной интернет-странице, созданной министерством иностранных дел карибской страны.

Начала общественного обсуждения приурочено к 92-й годовщине со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро (1926-2016). Одно из первых собраний прошло в провинции Ольгин, в 760 км к востоку от Гаваны, где родился команданте.

В кубинской столице в первый день состоялось сразу несколько встреч. В частности, проект конституции обсуждали сотрудники одной из поликлиник в районе Центральная Гавана. На это мероприятие были допущены иностранные журналисты.

"В новый основной закон предлагается внести существенные изменения - в политической, экономической и социальной областях. Поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин нашей страны мог высказать свое мнение", - заявила корреспонденту ТАСС Сусет Ламере Гарсия - член Компартии Кубы, руководившая дебатами.

В июле проект нового основного закона был одобрен Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) Кубы. После того, как 15 ноября завершится общественное обсуждение, документ со всеми замечаниями вернется на доработку в парламент, после чего будет вынесен на референдум. Всенародное голосование состоится 24 февраля 2019 года. Дата, на которую назначено проведение референдума, совпадает с датой принятия нынешней конституции в 1976 году, а также с началом войны за независимость Кубы от Испании (1895-1898).

"Во время общественного обсуждения каждый кубинец сможет свободно выразить свое мнение, что будет способствовать доработке текста конституции с тем, чтобы он отражал настоящее и будущее нашей страны", - заявил Мигель Диас-Канель, сменивший в апреле этого года на посту главы государства Рауля Кастро. Как ожидается, в собраниях примут участие в общей сложности около 8,5 млн человек в возрасте старше 16 лет.

На протяжении последних двух недель жители Острова свободы знакомились с проектом новой конституции: было продано более миллиона брошюр, содержащих полный текст документа. Проект нового основного закона можно приобрести в почтовых отделениях и киосках печатной продукции по цене 1 песо ($0,04). Кроме того, в электронном виде документ размещен на сайте Национальной ассамблеи и интернет-страницах всех основных местных газет.

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в основной закон, можно назвать признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками и легализацию однополых браков.

Один из центральных принципов - о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества - в новой конституции останется неизменным.

Необходимость выработки нового основного закона возникла в связи с тем, что со времени принятия нынешней конституции в 1976 году на Острове свободы произошли существенные социально-экономические преобразования. Подготовкой документа занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.

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