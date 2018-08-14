ЕС выделит еще 500 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Индонезии

14 августа 2018 17:42 (UTC+04:00)

Евросоюз выделяет дополнительные 500 тысяч евро для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Индонезии, говорится в сообщении ЕК, передает РИА Новости.

"Еврокомиссия объявила о дополнительных 500 тысячах евро для увеличения (помощи - ред.) для удовлетворения наиболее необходимых потребностей тех, кто был затронут разрушительными землетрясениями, которые поразили индонезийский остров Ломбок", - говорится в релизе.

Эти средства идут в дополнение к ранее объявленным 150 тысячам евро подобной помощи от ЕС.

Накануне издание Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны сообщило, что число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии увеличилось до 436 человек.

Согласно заявлению управления, еще 1353 человека получили травмы. Более 67 тысяч домов было разрушено, и более 387 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома.

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