Назван лучший смартфон года

16 августа 2018 17:54 (UTC+04:00)

Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) назвала Huawei P20 Pro лучшим смартфоном 2018 года, передает РИА Новости.

Эксперты посчитали этот смартфон "самым продвинутым, инновационным и технически совершенным" из всех моделей, представленных на рынке. Особого упоминания заслужила тройная камера производства Leica с интеллектуальной системой настройки и помощи пользователю.

Представители организации также определили лучший бюджетный телефон - им стала модель NOA Element N10.

Ассоциация EISA объединяет 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 европейских стран. Премии EISA Awards ежегодно вручаются по результатам независимых оценок экспертов.

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