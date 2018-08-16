ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии

ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг со ссылкой на заявление командования совместными операциями ВС Ирака телеканал Al Sumaria.

"Истребители F-16 ВВС Ирака провели воздушную операцию на территории Сирии по приказу главнокомандующего премьер-министра Хейдара аль-Абади <...> Целью удара стал штаб оперативного командования группировки ИГ, который был полностью уничтожен", - говорится в заявлении командования. По данным военных, боевики, ликвидированные в ходе рейда, "планировали в ближайшие дни осуществить серию терактов в Ираке с участием смертников". Где именно находился объект ИГ, не уточняется.

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