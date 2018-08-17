Google признала, что частично отслеживает местоположение пользователей без разрешения

17 августа 2018 03:00 (UTC+04:00)

Корпорация Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже когда те выключают соответствующую функцию на своих смартфонах. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

По его данным, компания выступила с разъяснениями на этот счет спустя несколько дней после того, как агентство опубликовало материал, в котором говорится, что некоторые приложения и сайты Google отслеживают местонахождение пользователей, даже если соответствующая функция в настройках их аккаунта отключена. Как пишет AP, ранее в справке на сайте Google говорилось, что в случае, если история местоположений пользователя не активна, то "места, которые вы посещаете, больше не сохраняются" в памяти аккаунта. Впоследствии Google изменила этот пункт справки. Теперь он гласит, что даже если пользователь отключил упомянутую функцию, то "некоторые данные о местоположении могут сохраняться при использовании других сервисов - таких, как "Поиск" и "Карты".

"Мы обновили объяснения по поводу истории местоположений, чтобы сделать их более понятными и ясными", - приводит агентство заявление компании.

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