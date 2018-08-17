Помпео поднимет в ООН вопрос придания импульса женевскому процессу по Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео поднимет на Генассамблее ООН (ГА ООН) в сентябре вопрос придания импульса женевскому процессу по Сирии, заявила журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

По ее словам, этот вопрос находится на повестке дня переговоров Помпео с его партнерами на ГА ООН.

"Он ждет диалога с партнерами по этому вопросу. Он ищет пути придания импульса женевскому процессу", - сказала Науэрт. Над этим вопросом будет также работать новый советник Помпео по Сирии Джим Джеффри, который ранее занимал должность посла США в Ираке.

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