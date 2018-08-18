Американский десантный корабль вошел в Черное море

18 августа 2018 00:04 (UTC+04:00)

Американский десантный корабль вошел в Черное море

Американский быстроходный десантный корабль Carson City вошел в Черное море, как передаёт РИА Новости сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

Корабль прошел пролив Босфор в среду, направляясь в Черное Море для осуществления текущих операций по перевозке военнослужащих и техники в регионе.

"Команда Carson City и я с радостью проходим через Дарданеллы и Босфор в Черное море. Командование морских перевозок, в особенности быстроходные десантные корабли и их экипажи способны многим помочь как вооруженным силам США, так и их партнерам", — отметил командир корабля Джонатан Кеффер.

Carson City — один из девяти быстроходных десантных кораблей типа Spearhead. Его длина составляет более 100 метров, а скорость — 43 узла, он способен перевозить до 312 бойцов и, кроме того, оснащен вертолетной площадкой.


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