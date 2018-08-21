В МАГАТЭ не видят признаков денуклеаризации КНДР

МАГАТЭ не видит никаких признаков денуклеаризации в Северной Корее, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад ведомства, оказавшийся в распоряжении журналистов, передает РИА Новости.

"Продолжение и дальнейшее развитие ядерной программы КНДР вместе с сопутствующими заявлениями являются поводом для серьезной обеспокоенности", - говорится в документе, который будет представлен на генеральной ассамблее МАГАТЭ в сентябре.

Совет Безопасности ООН неоднократно принимал резолюции, призванные заставить КНДР отказаться от ядерных и ракетных программ. Только в начале этого года руководство Северной Кореи заявило, что достигло достаточного уровня развития ядерно-ракетного потенциала для защиты от угрозы США и больше не нуждается в новых атомных испытаниях и пусках баллистических ракет. Это привело к переговорам на высшем уровне КНДР с Южной Кореей и США.

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