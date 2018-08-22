На Мальдивах открыли вакансию мечты: продавец книг на райском острове

22 августа 2018 00:12 (UTC+04:00)

Открыта вакансия продавца книг на роскошном курорте на атолле Баа (Мальдивы) в биосферном заповеднике, передает РИА Новости со ссылкой на Lonely Planet.

В самом магазине будет небольшая тщательно подобранная коллекция книг, призванная привлечь богатых и образованных клиентов — великолепные издания, посвященные искусству, дизайну, еде и стилю.

Там также там будут представлены книги, рассказывающие об Индийском океане, морской жизни, истории и природе страны.

Продавец сможет не только работать с книгами, но и проводить творческие семинары. В его обязанности войдет и написание блога о жизни книготорговца на пустынном острове.

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