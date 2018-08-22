Глава УВКБ ООН обсудит с представителями стран возвращение беженцев в Сирию

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в ближайшее время проведет ряд встреч с представителями Сирии, Ливана и Иордании по вопросу возвращения сирийских граждан на родину, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По его словам, Гранди "выразил твердое намерение активно подключиться к процессу возвращения граждан Сирийской Арабской Республики в места довоенного проживания". "С этой целью в ближайшее время запланировано проведение ряда встреч с представителями руководства Ливана, Иордании и Сирии", - отметил Мизинцев в среду на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

"Открытость и эффективность работы, проводимой сирийским руководством на основе базовых принципов ООН в отношении беженцев, приносит положительные результаты. Постепенно меняется отношение мирового сообщества к проблеме возвращения сирийских граждан на родину. От международных организаций и отдельных государств начали поступать конкретные предложения по участию в процессе возвращения беженцев в Сирию", - продолжил Мизинцев

О своей готовности принять активное участие в работе по возвращению беженцев также заявило руководство Международной организации по миграции, которая готова предоставлять уточненные данные о количестве сирийских граждан, находящихся за рубежом, и организовывать ознакомительные поездки в места довоенного проживания, добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.