У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи в акватории у берегов Камчатки, передает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в четверг вечером по местному времени. Эпицентр находился на глубине 16,5 километра. Ближайший к нему населенный пункт — село Крутоберёгово Усть-Камчатского района — расположен в 50 километрах", — сказал представитель службы.

По информации краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края сейсмическое событие не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.

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