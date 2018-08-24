Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в условно-досрочном освобождении

24 августа 2018 04:26 (UTC+04:00)

Марк Дэвид Чэпмен, убийца основателя группы The Beatles Джона Леннона, останется за решеткой. Об этом, как передает ТАСС, сообщает газета New York Post.

Согласно информации, такое решение приняла комиссия по условно-досрочному освобождению, в десятый раз отказавшая преступнику в удовлетворении его прошения.

Члены комиссии в составе Марка Копполы и Отиса Круза сочли, что убийца Леннона не может быть отпущен на свободу, так как он, по их мнению, "несовместим с благосостоянием и безопасностью общества", пояснило издание. Теперь убийца сможет повторить свою попытку добиться помилования лишь в 2020 году.

Таким образом, 63-летний Чэпмен продолжит отбывать пожизненное заключение в тюрьме строгого режима Wende в штате Нью-Йорк.

Чэпмен застрелил лидера The Beatles 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком Нью-Йорка, недалеко от входа в здание под названием Dakota, где Леннон тогда жил вместе с супругой Йоко Оно. Уже более четверти века поклонники по традиции собираются в день гибели музыканта на так называемой Земляничной поляне в Центральном парке, чтобы почтить его память.

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