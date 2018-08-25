Ураган "Лейн" в Тихом океане ослаб до первой категории

Сформировавшийся в Тихом океане ураган "Лейн" в пятницу ослаб со второй до первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Как передаёт ТАСС об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

По его сведениям, максимальная скорость ветра в эпицентре атмосферного явления, проходящего вблизи островного американского штата Гавайи, составляет сейчас около 38 м/с. "Лейн" находится примерно в 190 км к югу от столицы штата Гонолулу и движется в северном направлении со скоростью около 0,9 м/с.

Ранее власти Гавайев в ожидании урагана объявили о планах приостановить работу некоторых служб штата, перекрыть ряд автомагистралей и открыть десятки укрытий для местных жителей.

Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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