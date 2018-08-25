Глава Twitter даст показания перед комитетом конгресса США

Глава Twitter Джек Дорси 5 сентября даст показания перед комитетом сената США по энергетике и торговле, передает РИА Новости.

"Подтверждено: руководитель Twitter Джек Дорси даст показания перед комитетом в среду 5 сентября по алгоритмам компании и мониторингу контента", - сообщил комитет в заявлении.

В заявлении отмечается, что "комитет намерен задавать трудные вопросы о том, как Twitter контролирует и управляет контентом". "Мы ждем, что Дорси будет откровенен и честен", - добавляется в заявлении.

Ранее глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что в первую неделю сентября ожидаются встречи комитета с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.

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