Около 250 иностранных судов зашли в российские воды из-за тайфуна

25 августа 2018 13:54 (UTC+04:00)

Около 250 иностранных судов пережидают шторм в водах Приморья из-за тайфунов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Ранее Примгидромет сообщил, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. Власти Приморья ввели в крае режим повышенной готовности из-за двух тайфунов: Rumbia и Soulik. ГУ МЧС по Приморскому краю объявило экстренное и штормовое предупреждение. Спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приведены в повышенную готовность.

"Около 240 иностранных шхун пережидают шторм у побережья Приморья. Об этом доложили на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона Андрея Тарасенко в субботу, 25 августа", - говорится в сообщении.

Суда стоят в бухтах Находка, Тернейского и Ольгинского районов.

"Это, преимущественно, рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев.

Экипажи находятся под контролем пограничной службы, МЧС, глав муниципалитетов. По словам начальника управления, после улучшения погоды, в ближайшие трое суток, суда уйдут из российских территориальных вод.

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