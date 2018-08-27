Nokia получила от ЕИБ €500 млн на развитие технологии 5G

27 августа 2018 15:09 (UTC+04:00)

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia получил от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) заем в размере €500 млн на развитие технологии 5G, говорится в сообщении финской компании, передает ТАСС.

"Заем будет использован на ускорение разработки и развития технологии 5G - нового стандарта мобильной связи", - отметили в Nokia. Выделение средств поддержано Европейским фондом стратегических инвестиций.

Газета Helsingin Sanomat напомнила, что весной ЕИБ также предоставил шведскому конкуренту Nokia - компании Ericsson - на те же цели средства в размере €250 млн. Всего в год финская компания направляет на исследования и разработки до €4 млрд, большая часть этой суммы сейчас идет на технологию 5G. В частности, на заводе Nokia в фиснком городе Оулу в настоящее время производятся базовые станции для сетей 5G.

В декабре 2017 года консорциум 3GPP, в котором участвуют крупнейшие мобильные операторы, разработал стандарт для сети 5G, который позволит мировой отрасли мобильной связи начать повсеместное коммерческое использование частот для 5G.

5G - это пятое поколение технологий мобильной связи со скоростью передачи данных до 20 Гбит/c. Предполагается, что новая технология с высокой скоростью интернет-соединения будет популярна не только среди рядовых пользователей мобильных устройств, но и получит применение в сфере беспилотных автомобилей и робототехнике.

Выпуск смартфонов Nokia, HTC, LG, Sony, Vivo, Xiaomi с поддержкой 5G запланирован на 2019 год.

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