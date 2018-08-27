Саммит России, Турции и Ирана может состояться в Тегеране

27 августа 2018 16:16 (UTC+04:00)

Вопрос о проведении трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран в Тегеране прорабатывается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Трехсторонний саммит готовится. Он может состояться в Тегеране. Такая проработка ведется по мере окончательной готовности и согласования всех нюансов по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию турецкого СМИ, что саммит состоится в Иране 7 сентября и прокомментировать, будет ли он в Тегеране или другом иранском городе.

Ранее сообщалось, что саммит Россия-Турция-Иран по Сирии запланирован на первую декаду сентября.

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