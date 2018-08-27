В работе Instagram произошел сбой

27 августа 2018 22:16 (UTC+04:00)

Массовый сбой в работе социальной сети Instagram произошел в понедельник вечером в некоторых регионах России, США и Европе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает РИА Нвоости.

Согласно порталу, около 58% жалоб пользователей связаны с невозможностью обновить новостную ленту, 24% пользователей жалуются на проблемы при использовании веб-версии социальной сети. Еще в 17% жалоб сообщается о невозможности зайти в социальную сеть под своим аккаунтом.

Наибольшее количество жалоб, согласно карте портала, поступает из северо-восточных штатов США, Нидерландов, Великобритании, Москвы и Санкт-Петербурга.

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