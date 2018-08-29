Франция выступает за диалог с Россией и Турцией по мирному урегулированию в Сирии

Франция считает единственным путем урегулирования конфликта в Сирии политический сценарий с конституционной реформой и проведением новых общенациональных выборов, и по этому вопросу Париж рассчитывает на конструктивный диалог с Россией и Турцией. С таким заявлением выступил на закрытии в Париже ежегодного совещания послов Франции за рубежом в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, сообщает ТАСС.

"В политическом плане мы консолидировали единую позицию с США в рамках так называемой "малой группы" (Франция, США, Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, выступающие за возобновление межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН). Мы разделяем убежденность в том, что для начала движения в сторону мира и выведения [из Сирии] иностранных вооруженных сил нужно принять меры, вызывающие доверие, и провести конституционную реформу, гарантирующую нейтральную обстановку при подготовке к выборам, в которых смогли бы участвовать все сирийцы, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал он.

По словам Ле Дриана, именно этот формат мирного урегулирования Франция вместе со своими союзниками хочет обсуждать с Россией и Турцией. "Мы желаем, чтобы именно эта платформа стала основой для более широкого диалога, который бы включал Россию и Турцию", - указал французский министр.

Этот же формат, добавил он, Франция предлагает сделать основой для дискуссий о стабилизации ситуации в Идлибе. "Эти инициативы должны, как мы надеемся, нам помочь избежать наихудшего в Идлибе, где доминирующей силой стала "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая группировка), и где почти 3 млн мирных жителей живут под угрозой наступления армии режима [президента САР Башара Асада], которое может начаться очень скоро. Там сейчас самая настоящая бомба замедленного действия в гуманитарном и военном отношении", - сказал Ле Дриан.

Идлиб - это единственный регион Сирии, который остается сейчас в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могут переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия.

Ответственность за поддержание стабильности в провинции несет Турция, которая является вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии. Российские военные в Идлибе совместно с сирийскими властями организовали гуманитарный коридор, через который подконтрольную боевикам провинцию могут покинуть мирные жители.

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