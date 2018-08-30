Apple начала рассылать приглашения на презентацию новых iPhone

30 августа 2018 21:19 (UTC+04:00)

Компания Apple начала рассылать приглашения сотрудникам СМИ на запланированную на 12 сентября презентацию, где, как ожидается, представят новые модели смартфонов iPhone. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг интернет-портал The Verge.

Мероприятие состоится в Купертино (штат Калифорния). Оно, как ожидается, начнется в 10:00 утра по местному времени. В приглашениях, которые получил также целый ряд других американских СМИ, не приводится данных относительно того, какие устройства покажут на презентации.

По сведениям The Verge, Apple намерена представить новые модели iPhone, а также, возможно, смарт-часов Apple Watch и планшетного компьютера iPad.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо указанных устройств, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Участники биржи субконтрактов в Казахстане будут ориентироваться на Apple и Toyota
Бизнес 24 августа 11:24
Доля рынка мобильных устройств Samsung и Apple в Азербайджане снизилась
ИКТ 24 августа 11:15
Пользователи сообщили о сбое в работе App Store
ИКТ 23 августа 08:53
В Австралии подросток взломал серверы Apple
Другие страны 18 августа 06:09
Подросток из Австралии взломал серверы Apple
В мире 17 августа 17:19
Apple предложила использовать iPhone вместо паспорта
В мире 10 августа 19:28
Лента новостей
YouTube назвал самые популярные хиты этого лета
Другие страны 22:13
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в одной группе Лиги чемпионов
Спорт 21:59
США и Египет проведут в сентябре совместные военные учения
США 21:33
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
Политика 20:57
Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран
Политика 20:40
В Азербайджане определены категории лиц, для которых по квоте будут выделены рабочие места
Экономика 20:35
ЕАБР профинансирует строительство автозавода в Казахстане
Казахстан 20:16
Туркменистан заключил соглашение с европейской телекоммуникационной компанией
ИКТ 20:12
В Азербайджане изменена учебная нагрузка педагогов образовательных учреждений
Общество 20:10