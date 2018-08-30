Apple начала рассылать приглашения на презентацию новых iPhone

Компания Apple начала рассылать приглашения сотрудникам СМИ на запланированную на 12 сентября презентацию, где, как ожидается, представят новые модели смартфонов iPhone. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг интернет-портал The Verge.

Мероприятие состоится в Купертино (штат Калифорния). Оно, как ожидается, начнется в 10:00 утра по местному времени. В приглашениях, которые получил также целый ряд других американских СМИ, не приводится данных относительно того, какие устройства покажут на презентации.

По сведениям The Verge, Apple намерена представить новые модели iPhone, а также, возможно, смарт-часов Apple Watch и планшетного компьютера iPad.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо указанных устройств, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.