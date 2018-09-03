В Норвегии начали расследование исчезновения соратника Ассанжа

Полиция Норвегии начала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности, соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, как передаёт РИА Новости сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее WikiLeaks сообщил в Twitter, что "по словам друзей и коллег, соратник Джулиана Ассанжа Арьен Кампхёйс (Arjen Kamphuis) пропал". Отмечается, что в последний раз его видели 20 августа в норвежском городе Будё, откуда он, вероятно, направился в Тронхейм. "Предположительно, он пропал в Будё, Тронхейме или в поезде", — говорится в сообщении.

"Мы начали расследование", — сказал агентству представитель полиции. На данный момент полиция отказалась делать предположения о том, что могло случиться с мужчиной.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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