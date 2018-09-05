Капитализация Amazon впервые превысила триллион долларов

5 сентября 2018 02:11 (UTC+04:00)

Капитализация онлайн-ретейлера Amazon поднялась выше одного триллиона долларов, что повторяет результат корпорации Apple, достигнутый в начале августа, свидетельствуют данные торгов вторника, передает РИА Новости.

По состоянию на 20:03 (GMT+4) акции Amazon дорожали на 1,2 процента — до 2036,95 доллара за акцию, при этом ранее в ходе торгов показатель поднимался до уровня 2050,5 доллара. Исходя из этих котировок, стоимость всей компании превысила один триллион долларов.

Amazon стал второй американской компанией, чья капитализация превысила один триллион долларов. Месяцем ранее, 2 августа, такого уровня достигла стоимость американской корпорации Apple.

По версии журнала Forbes, основатель и глава компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) является самым богатым человеком мира.

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