Джек Ма оставит пост главы Alibaba Group 10 сентября 2019 года

10 сентября 2018 08:44 (UTC+04:00)

Основатель крупнейшей в Китае корпорации электронной коммерции Джек Ма 10 сентября 2019 года оставит пост главы компании, его должность займёт нынешний CEO Чжан Юн (Дэниэль Чжан), говорится в опубликованном заявлении Alibaba Group, передает РИА Новости.

"Сегодня 19-летие Alibaba. Я с волнением объявляю, что ровно через год, то есть 10 сентября 2019 года, в 20-ю годовщину компании я больше не буду исполнять обязанности председателя совета правления корпорации Alibaba Group", — говорится в заявлении Джека Ма, опубликованном на официальной странице компании в соцсети Weibo

Должность председателя правления займёт нынешний CEO компании Чжан Юн (Дэниэль Чжан).

"С сегодняшнего дня я буду всеми силами помогать Чжан Юну для подготовки нашей компании к этому переходу", — заявил Джек Ма.

После 10 сентября 2019 года Джек Ма продолжит оставаться челном совета директоров вплоть до годового совета акционеров 2020 года.

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