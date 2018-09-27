Глава МИД КНДР готов вместе с Китаем обеспечить мир в Северо-Восточной Азии

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи с главой МИД Китая Ван И выразил готовность Пхеньяна работать вместе с Пекином над денуклеаризацией Корейского полуострова и прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, говорится в сообщении МИД КНР, передает РИА Новости.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась на полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы высоко ценим поддержку китайской стороны усилиям, которые делает северокорейская сторона для смягчения напряженности на Корейском полуострове, готовы и дальше вместе с китайской стороной прилагать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", — заявил Ли Ён Хо, слова которого приводит сайт МИД Китая.

Северокорейский министр добавил, что правительство КНДР придает важное значение отношениям с Китаем, готова на основе достигнутого консенсуса между руководителями двух стран укреплять контакты на высоком уроне, углублять стратегические коммуникации.

Глава МИД КНР Ван И в свою очередь заявил, что китайская сторона полностью подтверждает целый ряд позитивных мер, принятых северокорейской стороной для денуклеаризации Корейского полуострова, выступает за мирный диалог, улучшение отношений между КНДР и США, а также за продвижение процесса мирного урегулирования проблемы Корейского полуострова.

"Мы приветствуем совместное заявление, сделанное руководителями Севера и Юга после встречи в Пхеньяне. Китайская сторона сразу выразила свою поддержку этому", — сказал Ван И.

Он выразил готовность Пекина постепенно продвигать контакты с КНДР во всех сферах, чтобы поддержать хорошую тенденцию развития двусторонних отношений.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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