КНДР намерена реализовать совместное заявление с США

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян твердо намерен реализовать совместное заявление с США на саммите в Сингапуре, передает РИА Новости.

По его словам, ключом к миру и безопасности на Корейском полуострове является "полное выполнение совместного заявления КНДР и США, принятого в июне в ходе исторического саммита в Сингапуре".

"Совместное заявление США и КНДР содержит все вопросы, касающиеся решения проблем Корейского полуострова в конечном итоге", — сказал министр.

Он уверен, что выполнение этих договоренностей приведет к "полной денуклеаризации Корейского полуострова". "Приверженность властей КНДР полностью выполнять совместное заявление США-КНДР непоколебимо", — подчеркнул Ли Ён Хо.

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