Глава МИД Канады отложила выступление в ООН ради переговоров по NAFTA

29 сентября 2018 23:23 (UTC+04:00)

Глава канадского МИД Христя Фриланд отложила свое выступление на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое было запланировано на субботу, ради переговоров по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал CTV со ссылкой на свои источники.

По их данным, выступление министра перенесено на 1 октября. Источники телеканала не сообщили причин переноса, но намекнули, что речь может идти о переговорах по NAFTA между Канадой и США, так как в пятницу вечером Фриланд провела телефонный разговор с американскими представителями на консультациях в Вашингтоне. В канадском МИД соответствующие запросы корреспондента ТАСС пока оставили без ответа.

По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. В Вашингтоне на прошлой неделе прошли очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.

Как сообщалось ранее, переговоры проходят в напряженной обстановке. В частности, одним из камней преткновения является Глава 19 договора по NAFTA от 1992 года, которая предусматривает разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде. Канада хочет сохранить ее и в новой редакции, а США выступают против этого.

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