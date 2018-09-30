Американский блюзовый певец Отис Раш скончался в возрасте 84 лет

30 сентября 2018 08:50 (UTC+04:00)

Американский блюзовый певец и гитарист Отис Раш скончался на 85 году жизни, сообщается на официальном сайте музыканта, передает РИА Новости.

Как сообщает его жена, Раш скончался в субботу, 29 сентября, из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году. Семья Раша попросила соблюдать политику конфиденциальности, отметив, что подробности сообщит позднее.

Как пишет издание Rolling Stone, его первая запись "Я не могу тебя бросить, детка" (I Can`t Quit You Baby), сделанная в 1956 году, достигла шестой строчки чарта "ритмы энд блюз" издания Billboard и привела его к международному признанию.

Особенностью игры Раша было то, что он, левша, играл на "правой гитаре" и это влияло на звук.

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