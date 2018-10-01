Главы Мексики, США и Канады обсудили детали договора USMCA

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в понедельник обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо новое торговое соглашение USMCA, передает РИА Новости.

Как сообщает администрация главы Мексики со ссылкой на Пенью Ньето, достигнутое соглашение отвечает ожиданиям Мехико, Вашингтона и Оттавы.

"Президент Мексики отметил, что удалось сохранить трехсторонний характер соглашения, что позволит углубить производственную интеграцию Северной Америки и укрепить регион как один из самых конкурентоспособных в мире", – говорится в коммюнике.

Ранее США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.

США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.

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