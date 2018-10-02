Мадуро объявил о визите вице-президента по экономическим вопросам в Россию и Турцию

2 октября 2018 06:22 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил о том, что вице-президент страны по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами посетит Россию и Турцию, передает ТАСС.

"Наш вице-президент по экономическим вопросам Тарек Эль- Айссами сейчас находится с визитом в Турции и России для того, чтобы добиться важных экономических и финансовых соглашений до конца года. Но мы также уже думаем о 2019, 2020 и 2021 годах", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Мадуро подчеркнул, что в этой поездке Эль-Айссами возглавляет венесуэльскую "экономическую команду".

В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам парламентского комитета по финансам, в августе инфляция в годовом исчислении превысила 200 000%, МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. Согласно данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

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