Twitter опубликовал новые критерии блокировки аккаунтов

2 октября 2018 19:34 (UTC+04:00)

Социальная сеть Twitter опубликовала новые, расширенные критерии, которыми будет руководствоваться при принятии решения о блокировке учетных записей, передает РИА Новости.

"Поскольку число вариантов различных манипуляций с платформой продолжает расти, мы обновляем и расширяем наш список правил, которые лучше отражает то, как мы идентифицируем поддельные учетные записи, и какие виды деятельности, связанные с неподлинной информацией, нарушают наши рекомендации", - говорится в релизе Twitter.

Причиной для блокировки аккаунта теперь является использование в качестве аватара чужих фотографий или любых из открытых фотобанков, указание чужой биографии, а также вводящей в заблуждение информации о профиле и неверного местоположения профиля.

Twitter также теперь будет блокировать аккаунты, которые берут на себя ответственность за взлом, угрожают или призывают ко взлому других профилей.

В сообщении также отмечается, что Twitter продолжает борьбу с профилями, преднамеренно публикующими вводящий в заблуждение контент, связанный с предстоящими выборами в США. Так, в августе были удалены примерно 50 аккаунтов, которые позиционировали себя как официальные страницы республиканской партии в различных штатах. Twitter также принял меры в отношении постов, касающихся выборов и политических тем с вводящей в заблуждение или неверной информацией о тех или иных партиях.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рекордная военная сделка Израиля и США вступила в силу
Израиль 17:24
МИД Китая заявил, что именно США отсрочили диалог по безопасности
Китай 17:19
Глава МИД Ирана заявил о крепких отношениях с Китаем
Иран 15:29
Визит Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Японию ожидается в 2019 году
В мире 14:46
Глава МИД Австрии назвала СВПД важным для безопасности региона
Ядерная программа 13:33
Более 6000 участников из 70 стран подтвердили свое участие в РЭН-2018
Россия 12:52
Лента новостей
В Навои будет создан почтово-грузовой кластер
Бизнес 19:40
ExxonMobil реализует в Узбекистане уникальный для Центральной Азии проект
Энергетика 19:37
В Азербайджане подорожало золото
Бизнес 19:34
Тележурналист Euronews и зарубежные гости рассказали о Фестивале Насими (ФОТО)
Социум 19:33
Иран отверг причастность к подготовке теракта во Франции
Иран 19:19
В Баку отметили 110-летие Микаила Мушфига - церемония награждения лауреатов премии "Оху, тар!" (ФОТО)
Культура 19:09
Стал известен объем транзита азербайджанской нефти по территории РФ в сентябре
Энергетика 19:03
В Азербайджане на многих дорогах произошли оползни и обвалы
Общество 18:58
Иранские силы уничтожили в Сирии почти 40 главарей ИГ
Иран 18:55