Ким Чен Ын подтвердил Помпео ликвидацию ядерного полигона

7 октября 2018 20:51 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с госсекретарём США Майком Помпео в воскресенье подтвердил, что ядерный полигон Пунгири ликвидирован, и пригласил в страну инспекторов, чтобы удостовериться в этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео провёл продуктивные обсуждения с председателем Ким Чен Ыном в Пхеньяне в воскресенье. Они обсудили четыре пункта, содержащихся в совместном заявлении сингапурского саммита США и КНДР, подписанном президентом (США Дональдом) Трампом и председателем Кимом", — говорится в сообщении ведомства.

"Ким (Чен Ын) предложил инспекторам побывать на ядерном полигоне Пунгири, чтобы подтвердить, что он был окончательно демонтирован", — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили предстоящий второй саммит между президентом США и лидером КНДР и уточнили "варианты места и даты проведения следующего саммита".

"Госсекретарь Помпео и председатель Ким также договорились поручить своим соответствующим группам на рабочем уровне провести в ближайшее время встречу для активизации обсуждений по ключевым остающимся вопросам, чтобы реализовать положения, содержащиеся в сингапурском заявлении", — говорится в сообщении.

Во встрече также принимали участие специальный представитель США по КНДР Стивен Бигун, а со стороны КНДР Ким Йо Чен, первый заместитель директора Центрального Комитета корейской рабочей партии.

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