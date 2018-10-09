Google презентовала новые смартфон, планшет и дисплей

9 октября 2018 20:09 (UTC+04:00)

Компания Google представила новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL и планшет Pixel Slate, презентация новинок Google проходит во вторник в Нью-Йорке. Трансляция презентации идет в интернете, передает РИА Новости.

Как рассказал на презентации, представляя новинку, вице-президент компании Рик Остерлох, "мы создали лучшую в мире камеру и поместили ее в лучший в мире смартфон – Pixel 3".

"Для жизни как в работе, так и в игре, мы представляем планшет, обладающий мощностью и продуктивностью настольного компьютера", – сказал представитель компании, объявив новинку - Pixel Slate.

Он также сообщил, что для домашнего использования компания разработала умный дисплей Google Home Hub.

Остерлох не привел технических подробностей новинок, новые устройства ненадолго вынесли в зал, где идет презентация. "Если разобьете, придется купить", - пошутил вице-президент Google, не назвав стоимость новых устройств.

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