Россия вместе со странами Европы подписала обновленную Конвенцию СЕ о защите данных

10 октября 2018 17:55 (UTC+04:00)

Россия вместе с другими странами Европы подписала протокол о внесении изменений в Конвенцию Совета Европы (СЕ) о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Торжественная церемония прошла в Страсбурге в штаб-квартире организации, передает в среду ТАСС.

Свои подписи под протоколом поставили Франция, Австрия, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Португалия и ряд других стран. Как сообщили в Совете Европы, протокол открыт для подписания всеми государствами, в том числе не членами организации. В числе первых его подписал Уругвай.

От имени России документ подписал постоянный представитель России при СЕ посол Иван Солтановский. Присоединяясь к протоколу, российская сторона заявила о своей солидарности с европейскими странами в вопросах защиты персональных данных, открытости к равноправному диалогу и совместным усилиям в борьбе с общими вызовами в цифровой сфере.

"Протокол стал результатом совместной работы стран Европы, в ходе которой Россия отстояла принципиальные для себя вопросы в сфере защиты персональных данных прежде всего в контексте их трансграничной передачи", - отметили в российской миссии. По словам дипломатов, участие в протоколе позволит российским IT-компаниям на равных с европейскими защищать интересы своих пользователей и в то же время противостоять попыткам незаконно получать чувствительную информацию о гражданах России.

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