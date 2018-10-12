Спецпредставитель США по Ирану проведет переговоры с ЕС и Индией

12 октября 2018 09:26 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук проведет переговоры с европейскими странами и Индией в преддверии новых санкций против нефтяного сектора Ирана. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение госдепа.

"Специальный представитель по Ирану Брайан Хук 10-17 октября отправится в Индию и Европу для дальнейшего обсуждения внешней политики США по Ирану", — говорится в сообщении.

В Индии он и помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Фрэнсис Фэннон встретятся с представителями властей Индии, уточнили в ведомстве.

"В Люксембурге он примет участие во встречах с официальными лицами, собирающимися на министерскую встречу Европейского союза. Во Франции он и представители бюро энергетических ресурсов встретятся с исполнительным директором Международного энергетического агентства", — дополняется в сообщении.

Кроме того, Хук посетит Бельгию, где встретится с партнерами ЕС для обсуждения баллистической программы Ирана.

"Во время этой поездки специальный представитель Хук обсудит с нашими союзниками и партнерами нашу совместную необходимость по противостоянию всему комплексу деструктивного поведения иранского режима на Ближнем Востоке и с его собственными соседями", — отмечается в комментарии госдепа.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.

Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

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