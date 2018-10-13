Сотрудник миссии ООН в ДР Конго заразился лихорадкой Эбола

Сотрудник миссии ООН в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) заразился болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, отправленное всем сотрудникам миротворческой миссии в регионе представителем генерального секретаря ООН в ДРК Лейлой Зерруги.

"Я пишу вам сегодня, чтобы сообщить, что руководство миссии только что получило известие о положительном результате теста на заражение вирусом Эбола одного из наших коллег в городе Бени (провинция Северное Киву - прим. ТАСС), в настоящий момент он получает необходимую медицинскую помощь", - говорится в письме Зерруги.

Ранее министерство здравоохранения африканской страны сообщило, что с конца июля в провинциях Северное Киву и Итури заразились 200 человек, 125 из них скончались. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем информационном бюллетене за 11 октября констатировала, что борьба с Эболой подрывается проблемами, связанными с безопасностью в зоне риска, особенно в районе города Бени. В результате медикам приходится приостанавливать санитарные мероприятия, что усиливает риск распространения болезни.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - десятая по счету. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали минздрав страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет о БВВЭ, о чем 1 августа власти ДРК сообщили ВОЗ, а 7 августа стало известно, что вспышка болезни вызвана заирским штаммом вируса, приводящим к особенно высокой смертности. В ходе вспышек БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.