Скончался один из основателей Microsoft Пол Аллен

16 октября 2018 12:33 (UTC+04:00)

Соучредитель компании Microsoft Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте его компании Vulcan Inc, передает во вторник ПРАЙМ.

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти нашего создателя Пола Аллена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Аллен скончался в Сиэтле в ночь с понедельника на вторник от осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой.

Американский предприниматель Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft, которая специализируется на разработке программного обеспечения — в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов.

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