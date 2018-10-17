Польша подписала 20-летний контракт на поставку из США 2 млн тонн СПГ ежегодно

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет. Об этом сообщил журналистам глава польской компании Петр Вожняк, передает в среду ПРАЙМ.

"На протяжении 20 лет мы будем получать из США 2 миллиона тонн СПГ ежегодно", — сказал Вожняк.

Он уточнил что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Эта формула предусматривает, что польская компания становится владельцем газа уже в порту отправки и сама будет указывать порт назначения танкера.

По данным польской стороны, 2 миллиона тонн СПГ – более 25 танкеров ежегодно — после регазификации это 2,7 миллиарда кубометров газа.

Ранее PGNiG сообщала, что рассчитывает получить в 2019 году минимум 28 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) в рамках долговременных и среднесрочных спотовых контрактов. В первой половине 2018 года Польша получила 13 судов сжиженного газа с различных направлений, в том числе из Катара и США. В январе-июле 2018 года Польша увеличила импорт СПГ на 60 процентов в годовом выражении, стремясь снизить зависимость от российского газа.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из России до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-августе текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 7 процентов. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.

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