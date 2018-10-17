Польша подписала 20-летний контракт на поставку из США 2 млн тонн СПГ ежегодно

17 октября 2018 11:31 (UTC+04:00)

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет. Об этом сообщил журналистам глава польской компании Петр Вожняк, передает в среду ПРАЙМ.

"На протяжении 20 лет мы будем получать из США 2 миллиона тонн СПГ ежегодно", — сказал Вожняк.

Он уточнил что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Эта формула предусматривает, что польская компания становится владельцем газа уже в порту отправки и сама будет указывать порт назначения танкера.

По данным польской стороны, 2 миллиона тонн СПГ – более 25 танкеров ежегодно — после регазификации это 2,7 миллиарда кубометров газа.

Ранее PGNiG сообщала, что рассчитывает получить в 2019 году минимум 28 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) в рамках долговременных и среднесрочных спотовых контрактов. В первой половине 2018 года Польша получила 13 судов сжиженного газа с различных направлений, в том числе из Катара и США. В январе-июле 2018 года Польша увеличила импорт СПГ на 60 процентов в годовом выражении, стремясь снизить зависимость от российского газа.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из России до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-августе текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 7 процентов. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп: Эр-Рияд купит оружие у Москвы или Пекина при отказе Вашингтона
В мире 12:00
МИД КНР попросил США "не клеить политические ярлыки" на займы Китая развивающимся странам
Китай 11:59
Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ
Беларусь 11:40
США запустили ракету-носитель Atlas V со спутником связи для нужд американских военных
США 09:39
Помпео заявил, что видит "серьезную решимость" Эр-Рияда в расследовании пропажи Хашкаджи
США 04:43
Трамп выбрал нового юрисконсульта Белого дома
США 04:21
Лента новостей
Трамп: Эр-Рияд купит оружие у Москвы или Пекина при отказе Вашингтона
В мире 12:00
МИД КНР попросил США "не клеить политические ярлыки" на займы Китая развивающимся странам
Китай 11:59
В сентябре в Турции было зарегистрировано более 30 тыс. ДТП
Турция 11:57
Израиль поразил 20 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы
Израиль 11:55
Испанская компания обнародовала объемы инвестиций в TAP
Энергетика 11:49
Гражданин Азербайджана пытался провезти оружие из России (ФОТО)
Происшествия 11:49
Деловые поездки из Турции в Узбекистан увеличились почти в четыре раза – Служба занятости Турции
Бизнес 11:40
Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ
Беларусь 11:40
Узбекистан намерен расширить деловые и туристические связи с Ираном
Экономика 11:34