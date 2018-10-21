Международная федерация журналистов просит США и ЕС ввести санкции против Эр-Рияда

21 октября 2018 01:08 (UTC+04:00)

Международная федерация журналистов (МФЖ) призвала руководство США и ЕС ввести санкции против Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве страны в Стамбуле. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в субботу заявлении базирующейся в Брюсселе структуры.

"Если ЕС и США вводят санкции против России и Венесуэлы, обвиняя их в организованных государством убийствах, почему не предпринимаются никакие действия против Саудовской Аравии, - говорится в заявлении. - По всему миру выступают защитники прав человека, многие компании и организации уже приняли санкции или бойкотировали мероприятия, проводящиеся в Саудовской Аравии. Теперь должны действовать правительства, у них есть экономические рычаги влияния, дипломатический и международный инструментарий, чтобы найти и привлечь к ответственности убийц и заказчиков преступления".

В заявлении отмечается, что Эр-Рияд "плетет паутину лжи, чтобы скрыть истину в этом деле". "Сама мысль о том, что саудовскому режиму нужно много дней, чтобы установить, что произошло в их собственном консульстве, смехотворна и несостоятельна. Безнаказанность, с которой действуют саудовцы, гротескна, однако она вполне соответствует действиям ведущих мировых правительств, которые повсюду демонстрируют готовность бездействием покрывать Эр-Рияд, защищая свои политические и финансовые интересы", - говорится в заявлении.

Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Для расследования дела репортера была сформирована совместная саудовско-турецкая следственная группа. На минувшей неделе турецкие следователи провели осмотр диппредставительства, служебных автомобилей и резиденции генконсула в Стамбуле. В Эр-Рияде по поручению короля генпрокуратура проводит собственное расследование.

По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства. Саудовский монарх подписал указ об увольнении офицеров разведки высокого ранга, в том числе замглавы ведомства генерала Ахмеда Асири.

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