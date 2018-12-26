Санта-Клаус раздал почти 7,3 млрд подарков и вернулся на Северный полюс

26 декабря 2018 01:06 (UTC+04:00)

Санта-Клаус раздал около 7,3 млрд подарков детворе всего мира и уже вернулся к себе домой - на Северный полюс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

На специальном сайте ведомства www.noradsanta.org размещено видео с трансляцией благополучной посадки упряжки волшебных оленей Зимнего Волшебника около своей усадьбы на Северном полюсе. В НОРАД сообщили, что в этом году одну из последних остановок сани Санты сделали на американских Гавайях. "С нетерпением ждем следующего года, чтобы вновь следить за его перемещениями по миру [в рождественскую ночь]", - добавили в ведомстве.

Североамериканские военные начали отслеживать перемещения Санта-Клауса по миру в 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми традиционно получили подарки жители Австралии и Новой Зеландии, затем радары НОРАД фиксировали пролет волшебных саней в Японии, Китае, Индии, странах Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Гренландии, России, США и Канаде.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года. Для этого задействованы 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками: считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленей Санты. Специальные цифровые фото- и видеокамеры НОРАД, установленные по всему миру, фиксируют местонахождение Санта-Клауса в течение всего его путешествия по миру.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Казани неизвестный ранил двух человек из пистолета
Россия 01:39
При крушении вертолета в Мексике погибли пять человек
Другие страны 25 декабря 23:12
Двадцать человек пострадали при столкновении конных повозок в Баварии
Европа 25 декабря 22:47
Нетаньяху сообщил о прогрессе в уничтожении туннелей границе с Ливаном
Израиль 25 декабря 20:32
В первые 11 месяцев провинцию Хайнань посетило рекордное число зарубежных туристов
Китай 25 декабря 19:59
В 2018 году общие логистические затраты в Китае достигнут около 13 трлн юаней
Китай 25 декабря 19:52
Лента новостей
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 02:11
В Казани неизвестный ранил двух человек из пистолета
Россия 01:39
Число посетивших Азербайджан туристов выросло на 6%
Общество 00:22
Спикер парламента Азербайджана встретился с Хасаном Рухани
Политика 25 декабря 23:27
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель Движения неприсоединения будет повышать свою роль на международной арене
Политика 25 декабря 23:19
При крушении вертолета в Мексике погибли пять человек
Другие страны 25 декабря 23:12
Двадцать человек пострадали при столкновении конных повозок в Баварии
Европа 25 декабря 22:47
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-российские отношения очень насыщены и являются хорошим примером, как должны строить отношения соседи
Политика 25 декабря 22:46
Президент Ильхам Алиев: В 2019 году будут сделаны важные шаги для превращения Азербайджана в международный транспортный центр
Экономика 25 декабря 22:38