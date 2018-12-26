Санта-Клаус раздал почти 7,3 млрд подарков и вернулся на Северный полюс

Санта-Клаус раздал около 7,3 млрд подарков детворе всего мира и уже вернулся к себе домой - на Северный полюс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

На специальном сайте ведомства www.noradsanta.org размещено видео с трансляцией благополучной посадки упряжки волшебных оленей Зимнего Волшебника около своей усадьбы на Северном полюсе. В НОРАД сообщили, что в этом году одну из последних остановок сани Санты сделали на американских Гавайях. "С нетерпением ждем следующего года, чтобы вновь следить за его перемещениями по миру [в рождественскую ночь]", - добавили в ведомстве.

Североамериканские военные начали отслеживать перемещения Санта-Клауса по миру в 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми традиционно получили подарки жители Австралии и Новой Зеландии, затем радары НОРАД фиксировали пролет волшебных саней в Японии, Китае, Индии, странах Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Гренландии, России, США и Канаде.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года. Для этого задействованы 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками: считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленей Санты. Специальные цифровые фото- и видеокамеры НОРАД, установленные по всему миру, фиксируют местонахождение Санта-Клауса в течение всего его путешествия по миру.

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