Ученые нашли причину обжорства

Немецкие ученые из Института исследования метаболизма имени Макса Планка объяснили причину обжорства. Итоги исследования, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, опубликованы на портале EurekAlert.

Специалисты провели эксперимент, во время которого 12 добровольцев разделили на две группы. Одни получали сладкий молочный коктейль, а другие – безвкусную смесь, после чего все участники прошли магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии.

Эксперты заметили, что первая группа пила напиток с удовольствием, но не чувствовала насыщения, а вторая – ограничилась парой стаканов.

Согласно данным ученых, выброс дофамина (гормона, вызывающего чувство удовлетворения) происходит два раза – при пережевывании и при попадании пищи в желудок. Исследователи пришли к выводу, что у участников, пивших сладкий коктейль, первый выброс элемента подавлял следующий, что вело к увеличению интервала между двумя фазами – а это в свою очередь притупляло чувство насыщения.

По словам экспертов, поэтапная выработка гормона может вызывать переедание и ожирение. Ученые посоветовали ограничивать порции вкусной, но не очень питательной пищи.

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