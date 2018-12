Умерла актриса Джун Уитфилд

Звезда британских комедийных сериалов Джун Уитфилд скончалась в возрасте 93 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу вечером вещательная корпорация Би-би-си.

Уитфилд была трижды удостоена Ордена Британской империи различных степеней. В 2017 году она была произведена в дамы-командоры Ордена за заслуги в сфере драматического и развлекательного искусства.

Главными в растянувшейся на 60 с лишним лет карьере британской актрисы были роли в комедиях из серии "Так держать" (Carry on), сериалах "Долго и счастливо" (Happy ever after) и "Терри и Джун" (Terry and June), выходивших в 60-х и 70-х годах. Она также озвучивала главную героиню романов Агаты Кристи о Мисс Марпл в радиопостановках Би-би-си и снималась в комедийном сериале "Последнее летнее вино" (Last of the summer wine), который был популярен среди членов британской королевской семьи.

