Роналду – первый человек со 150 млн подписчиков в инстаграме

2 января 2019 21:14 (UTC+04:00)

На инстаграм форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду подписались более 150 миллионов человек, сообщает Trend со ссылкой на Sports.ru.

32-летний португалец стал первым человеком, преодолевшим эту отметку.

Роналду – лидер в инстаграме по количеству подписчиков. На втором и третьем месте поп-певицы Селена Гомес (144,5 миллионов) и Ариана Гранде (141,3 миллиона).

Помимо Роналду, более 100 миллионов подписчиков среди спортсменов у форварда «ПСЖ» Неймара (108,9 миллионов) и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (105,1 миллиона).

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