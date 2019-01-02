В Таллине несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного ветра

Несколько самолетов в среду не смогли приземлиться в Таллине из-за штормового ветра и плохой видимости, сообщила пресс-служба столичного аэропорта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Не смог приземлиться в Таллине самолет из Копенгагена авиакомпании SAS, который вернулся назад в Копенгаген, а также самолеты латвийской авиакомпании Air Baltic из Риги и Берлина, они совершили посадку в Риге", - говорится в сообщении. Отменены прибывающие рейсы из Вильнюса и Стокгольма, несколько рейсов задержаны.

По данным метеослужбы Эстонии, активный циклон перемещается из Финляндии через Эстонию в сторону России. В среду будет идти снег, местами ожидаются метели. Ветер северного направления может достигать 30 метров в секунду. Температура воздуха - от минус 1 до минус 6 градусов.

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