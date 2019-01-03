В NASA сообщили, что астероид Ultima Thule состоит из двух частей

Астероид Ultima Thule является бинарным астероидом, состоящим из двух частей, соединившихся воедино на раннем этапе формирования нашей Солнечной системы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его данным, вывод сделан после получения и анализа снимков астероида, сделанных межпланетной станцией New Horizons во вторник с расстояния 27 тыс. км. "Новые фотографии выявили то, что Ultima Thule является контактным двойным телом, состоящим из двух соединенных друг с другом сфер. Они достигают в длину 31 км. Наша группа назвала более крупную сферу Ультима (диаметром 19 км), а меньшую размером сферу - Туле (14 км)", - пояснило NASA в опубликованном сообщении.

Автоматическая станция, миновав астероид, направила сигнал, поступивший в центр управления экспедицией в Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса во вторник в 10:29 по времени Восточного побережья США (18:29 мск). Это произошло почти через 10 часов после того, как New Horizons прошла на самом близком расстоянии от Ultima Thule.

Внешне Ultima Thule похож на матрешку или кеглю для игры в боулинг. До пролета New Horizons ученые не знали, является ли астероид монолитным или состоит из двух тел разного размера. Ультима Туле вращается подобно пропеллеру, причем условная ось одним концом была наклонена к станции, что объясняет, почему яркость астероида почти не менялась по мере его вращения.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, в июле 2015 года прошел в 12,5 тыс. км от Плутона и впервые сделал снимки Плутона и его спутника Харона. Сейчас станция направляется к поясу Койпера - колоссальному скоплению малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.

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