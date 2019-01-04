В Газе совершили нападение на офис официального телерадиовещания Палестины

Нападение совершено на офис официальной телерадиовещательной компании Палестины в Газе. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Wafa, передает Trend со ссыдкой на ТАСС.

По поступающей информации, пятеро вооруженных автоматами людей в масках ворвались в здание, где располагалось представительство радиостанции "Голос Палестины", а также телевизионная компания официальных палестинских властей, и уничтожили все оборудование, камеры, записывающую и ретранслирующую технику, информационные архивы с отснятыми видео- и аудиоматериалами, повредили мебель и имущество, а также сбросили со стен и растоптали портреты палестинского руководителя Махмуда Аббаса и покойного лидера Ясира Арафата.

В своем заявлении генеральный директор Палестинской телерадиовещательной компании Ахмед Ассаф возложил ответственность за произошедшее на контролирующее прибрежный анклав движение ХАМАС: "Мы считаем, что руководство ХАМАС несет полную ответственность за совершенное преступление". По мнению руководителя компании в Газе Рифаата аль-Кудра, "нападение на офис компании и уничтожение имущества является попыткой заставить журналистов замолчать".

Правительство национального согласия Палестины уже выступило с осуждением этого акта вандализма. "Этот совершенный наемниками трусливый акт был нацелен на наши официальные и независимые институты власти, они [наемники] стремятся уничтожить национальный потенциал, подорвать безопасность и запугать граждан", - заявил официальный представитель правительства Юсеф аль-Махмуд.

Официальное палестинское телевидение, штаб-квартира которого находится в Рамалле, полностью прекратило работу в секторе Газа летом 2007 года после захвата его движением ХАМАС. Частично вещание было возобновлено в 2011 году, и в прибрежном анклаве до настоящего времени работали около 500 сотрудников телерадиовещательной компании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.