Ford отзывает более 950 тыс автомобилей

5 января 2019 09:43 (UTC+04:00)

Корпорация Ford отзывает по всему миру 953 тысячи автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata, из-за которых погибли уже свыше 20 человек. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении автопроизводителя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отзыву подлежат в том числе кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и седаны Ford Mustang 2010-2014 модельных годов.

Более 780 тыс. из отзываемых авто были реализованы на территории США. Ford обязуется установить новые подушки безопасности бесплатно.

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла.

По оценкам агентства Associated Press, из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 23 человека, несколько сотен получили ранения. Всего из-за проблем с подушками безопасности Takata в мире было отозвано уже более 100 миллионов автомобилей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Мексики закрыли убежище мигрантов недалеко от границы с США
Другие страны 10:14
В США пять детей погибли по дороге в парк развлечений
США 05:52
Трамп направил в Габон военнослужащих для обеспечения безопасности американцев в ДР Конго
США 05:45
Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии
США 04:23
Турция просит США оказать ей значительную поддержку для борьбы с ИГ в Сирии
Турция 03:27
Руководители Генштаба РФ и Комитета начштабов США обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Россия 02:14
Лента новостей
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:30
Активность пользователей Facebook в Азербайджане выросла
ИКТ 10:25
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
Турция 10:20
Власти Мексики закрыли убежище мигрантов недалеко от границы с США
Другие страны 10:14
Доля рынка ноутбуков в Азербайджане сократилась
ИКТ 10:05
SOCAR намерена расширить инвестиции в Турцию
Энергетика 10:05
В Азербайджане объявлено собеседование по административным должностям в шести госорганах
Общество 09:58
Движение "желтых жилетов" во Франции проведет восьмой общенациональный день протеста
Европа 09:54
Petronas Сharigali объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 09:45