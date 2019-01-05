Марадону выписали из больницы после госпитализации

5 января 2019 12:15 (UTC+04:00)

Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" аргентинец Диего Марадона выписан из больницы Буэнос-Айреса после госпитализации в связи с кровотечением в желудке. Об этом сообщает агентство Telam, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике "Оливос" в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить работу в "Дорадос". Агентство отмечает, что спустя три часа после госпитализации Марадона был выписан.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), а 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост.

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