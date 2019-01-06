Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

6 января 2019 06:15 (UTC+04:00)

Национальное общество кинокритиков США (NSFC) опубликовало рейтинг лучших фильмов 2018 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Hollywood Reporter.

Так, лучшим фильмом по версии организации стал "Наездник" китайского режиссера Хлои Чжао. Эта картина рассказывает о талантливом дрессировщике лошадей, который вынужден оставить свою карьеру из-за тяжелой травмы головы.

На вторую строчку кинокритики определили фильм "Рома" мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона. Третье место заняла картина южнокорейского режиссёра Ли Чхан-дона "Пылающий".
Тем не менее, лучшим режиссером по версии специалистов, не смотря на второе место его фильма, стал Альфонсо Куарон.

Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".

За лучший сценарий Национальное общество кинокритиков отметило Армандо Ианнуччи, Дэвида Шнайдера и Йена Мартина, которые написали текст к скандальному фильму "Смерть Сталина".

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