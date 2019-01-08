Компания из Франции вложит $400 млн в проект по добыче нефти в Венесуэле

8 января 2019 02:16 (UTC+04:00)

Французская компания Maurel & Prom вложит $400 млн в совместный с венесуэльской PDVSA проект по добыче нефти на озере Маракайбо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил в понедельник министр нефтяной промышленности южноамериканской страны и глава PDVSA Мануэль Кеведо.

"Выполняя указания по увеличению добычи нефти, данные нашим президентом Николасом Мадуро, мы приветствуем французскую компанию, которая вместе с PDVSA вложит $400 млн в повышение добычи на озере Маракайбо", - цитирует Кеведо телеканал "Венесолана де телевисьон". Ожидается, что эти инвестиции помогут увеличить объем добываемой нефти в указанном районе до 70 тыс. баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, в ноябре 2018 года объем добычи нефти в Венесуэле упал до 1,13 млн баррелей в день. Это на 40% ниже среднего уровня добычи в 2017 году.

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