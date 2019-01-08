Актер Роберт Рут скончался в возрасте 82 лет

8 января 2019 07:41 (UTC+04:00)

Голливудский актер Роберт Рут, который снялся в "Криминальном чтиве" и сериале "Все любят Рэймонда" скончался в Калифорнии в возрасте 82 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет издание Hollywood Reporter.

По словам сына Рута, актер скончался 29 декабря после перенесенной пневмонии в Торрансе в Калифорнии.

Роберт Рут появлялся в фильмах "Бешенные псы"(1992), "Рокки" (1976), "Криминальное чтиво" (1994), "Поймай меня, если сможешь" (2002) и ряде других.

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